Похитили тысячи у несчастной: жительница Казани лишилась всех средств с карты из-за мошенников

Мошенники украли с банковской карты жительницы Казани более 30 тысяч рублей

Мошенникам удалось похитить с банковской карты жительницы Казани больше 30 тысяч рублей. На данный момент правоохранители ведут поиски злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено пунктом "г" части 3 статьи 159 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", о чем сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Заявительница рассказали сотрудникам полиции, что она разместила объявление о продаже детского стульчика в одном из мессенджеров, после чего с ней связалась девушка, желая приобрести товар через службу доставки. Для этого она прислала лист заявки, который был заполнен заявительницей. Пострадавшая указала большое количество данных, в числе которых и баланс собственной банковской карты. После этого у девушки списали все средства.

Напомним, что вероятность столкнуться с мошенникам при размещении товаров на интернет площадках, а также их приобретении там же очень высока.