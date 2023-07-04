Новости Казани
· Полина Модестова

Похитили тысячи у несчастной: жительница Казани лишилась всех средств с карты из-за мошенников

Мошенники украли с банковской карты жительницы Казани более 30 тысяч рублей
Похитили тысячи у несчастной: жительница Казани лишилась всех средств с карты из-за мошенников

pixabay

Подписаться в Telegram

Мошенникам удалось похитить с банковской карты жительницы Казани больше 30 тысяч рублей. На данный момент правоохранители ведут поиски злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которое предусмотрено пунктом "г" части 3 статьи 159 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", о чем сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Заявительница рассказали сотрудникам полиции, что она разместила объявление о продаже детского стульчика в одном из мессенджеров, после чего с ней связалась девушка, желая приобрести товар через службу доставки. Для этого она прислала лист заявки, который был заполнен заявительницей. Пострадавшая указала большое количество данных, в числе которых и баланс собственной банковской карты. После этого у девушки списали все средства.

Напомним, что вероятность столкнуться с мошенникам при размещении товаров на интернет площадках, а также их приобретении там же очень высока.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Проведут ралли-марафон: в Казани на протяжении недели будут перекрывать часть улиц

Интересное в Казани

день назад

Омоложение без инъекций? 5 причин попробовать массаж лица в FaceRoom. Бонус: скидка 15% на процедуры!

дезинсекция от тараканов в москве собственниками

Новости Казани

9 часов назад

"Не все было сделано правильно": глава Татарстана признал ошибки при застройке центра Казани

Новости Казани

день назад

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

демонтаж в квартире в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Среда, которая позволяет двигаться дальше: глава Татарстана признал ошибки при застройке Казани

Новости Казани

день назад

Малышка потерялась прошлой ночью: в Нурлате тело ребенка нашли в канализационном колодце

Новости Казани

день назад

Поступят по вступительным испытаниям: в вузах Казани выделили бюджетные места по квоте

Новости Казани

день назад

Не попали даже в десятку: Татарстан по качеству дорог оказался за 19-м месте
Лонгриды
4 дня назад

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Новости Казани

минуту назад

"Рисунки наносились стихийно": в Казани в парке "Урам" под «Миллениумом» стирают граффити

Интересное в Казани

день назад

Подробная теория по подологии и отработка сложных случаев: в Казани 3-5 августа пройдет курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса

Современный познавательный портал и гид по Казани

час назад

Вмещают до 111 человек: Челнам будет передана партия маршрутных автобусов

Новости Казани

час назад

Станет новым депутатом: бизнесмен Марсель Тухватуллин займет место Руслана Нигматуллина
В столице РТ пройдет семейный старт: в Казани подростки и их родители могут присоединиться к забегу
Новости Казани
31 минуту назад

В столице РТ пройдет семейный старт: в Казани подростки и их родители могут присоединиться к забегу

Новости Казани

час назад

Завершат к 2024 году: реконструкция БОСК Казани перешагнула экватор

Лонгриды

2 часа назад

«В центре города гора мусора»: в каком состоянии общественные пространства в Казани

Новости Казани

5 часов назад

"Испортила себе жизнь": глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного образования
В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани растет спрос на ИЖС, но цены пока радуют: как купить дом в комьюнити комфорт-класса за 6,5 миллионов