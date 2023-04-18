Пограничная служба Молдавии заявила, что не признавала главу Татарстана Минниханова нежелательной персоной

Пограничная служба Молдавии заявила, что не признавала главу Татарстана Рустама Минниханова "лицом нежелательным". Об этом говорится в официальном сообщение ведомства.

Татарстанскому политику отказали по другой причине - в страну его не пустили ввиду отстутствия уважительной причины для такой поездки, отмечают молдавские пограничники.

При этом в сообщении говорится, что за сутки во въезде отказали 46 иностранным гражданам, которые внятно не смогли объяснить, зачем приехали.

"Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной", — говорится в сообщении ведомства.

Власти Молдавии призывают российских государственных чиновников отказаться от "вмешательства во внутренние дела Молдавии".

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов не смог попасть в Молдавию, где собирался принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат.