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"Погодный ад на Земле": синоптики рассказали о февральских "сюрпризах" и пообещали Татарстану сложные времена

"Погодный ад на Земле": синоптики рассказали о февральских "сюрпризах" и пообещали Татарстану сложные времена

Фото: fototelegraf.ru

Лютые морозы вернутся в Татарстан, причем, мерзнуть опять будут все соседи по Поволжью, а также регионы в Черноземье и на юге России.

Об этом в интервью "Российской газете" заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, холодным февраль также будет для жителей Москвы, Казани, Нижнего Новогорода и Астрахани.

В центральных областях в феврале будет преимущественно –8...–13, днём –2...–7. В ночное время столбики термометров будут опускаться до отметки –20. Метеоролог заявила, что это практически январская погода. При этом серьёзных снегопадов не ожидается. А от этого ощущение холода только усилится. Морозы при отсутствии снега часто называют "погодным адом". Это опасно для коммуникаций, труб, для озимых посадок.

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