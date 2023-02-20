"Погодная жуть": синоптики рассказали, к чему стоит готовиться жителям Татарстана уже к концу недели

Синоптики предсказали жителям Татарстана сильную метель, шквальный ветер и похолодание к концу недели

В Татарстане не в лучшую строну изменится погода к концу недели. Праздничный день 23 февраля пройдет под действием тыловой части западного циклона. По данным республиканского Гидрометцентра, будет метель, сильный ветер. В течение суток ожидается до -15 градусов, ночью при прояснениях до -20 градусов. В этот день ветер усилится до 15-16 м/с.

К концу недели повысится атмосферное давление, а температурный фон понизится. В ночное время суток 24 февраля температура воздуха составит от -19 до -24 градусов, днем – от -10 до -15 градусов.

25 февраля прогнозируются снег, метель и сильный ветер. Температуры воздуха ожидаются в диапазоне от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем температура повысится до минус 1–6 градусов.