Профессор КФУ Переведенцев проинформировал, какой будет погода в Татарстане на майские праздники

Майские праздники могут омрачиться арктическим вторжением в регион, погода в первой декаде мая (с 1 по 10 мая) может быть прохладной. Так считает профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Его цитирует "БО".

Российский Гидрометцентр ранее сообщал о погоде в пределах климатической нормы, но у казанского профессора есть сомнения на этот счет. По его словам, антициклон разрушился, ему на смену пошли атлантические циклоны.

После теплого марта и такого же апреля, считает Переведенцев, май будет в целом прохладным.

