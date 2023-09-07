Погибли восемь детей: В РТ была подведена статистика происшествий в купальном сезоне 2023 года

В Татарстане за купальный сезон 2023 года утонули 53 человека

Глава отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова на пресс-конференции сообщила, что за купальный сезон 2023 года в Татарстане утонули 53 человека, среди которых шесть - дети. Ели же считать погибших с начала 2023 года, то их количество увеличивается до 66 человек. Детей среди них было восемь.

Наиболее частой причиной гибели, со слов специалиста, становилось купание в необорудованных местах - в результате этого погибли 42 человека. На втором месте среди причин гибели - падение в воду. Помимо этого, в этом году было зарегистрировано пять случаев ЧП с воздушными матрасами - в результате одного из них погиб ребенок.

При этом, в ГУ МЧС по РТ отметили, что на сегодняшний день наблюдается положительная динамика по уменьшению числа погибших на водных объектах. Жителей Татарстана призывают на данный момент прекратить купание, так как температура воды на сегодняшний день не соответствует требованиям безопасности.