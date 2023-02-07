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Погиб при штурме Артемовска: в Татарстане простились с 36-летним бойцом Евгением Гнусарьковым, павшим в зоне СВО

Погиб при штурме Артемовска: в Татарстане простились с 36-летним бойцом Евгением Гнусарьковым, павшим в зоне СВО

Фото: соцсети

В Тетюшском районе Республики Татарстан простились с 36-летним бойцом Евгением Гнусарьковым, героически погибшим при штурме Артемовска (украинское название - Бахмут) в рамках спецоперации ВС РФ на Украине.

Как отмечает местное издание "Авангард", Евгений родился в селе Пролей-Каша Тетюшского района Татарстана. Погиб 19 января 2023 года при выполнении боевых задач возле Артемовска, где и сейчас идут тяжелые боевые действия.

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