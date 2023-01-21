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Погиб через сутки после дня рождения: в Татарстане простились с 29-летним мобилизованным офицером Динаром Кадыровым

Погиб через сутки после дня рождения: в Татарстане простились с 29-летним мобилизованным офицером Динаром Кадыровым

Фото: социальные сети

В Альметьевске попрощались с призванным по частичной мобилизации лейтенантом Динаром Кадыровым. Мужчина погиб в зоне СВО на Украине ровно на следующий день после своего 29-го дня рождения.
Кадыров командовал взводом и до последнего вытаскивал с поля боя раненых сослуживцев.

Динар Кадыров родился в 1993 году в Альметьевске, после гимназии юноша поступил в КФУ, а по окончании вуза ушел в армию, пишет альметьевская газета "Знамя труда". В октябре прошлого года мужчину мобилизовали и отправили на Украину.

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