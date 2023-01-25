Новости Казани
· Служба новостей

"Поели яйцо-пашот": четверо жителей Казани попали в инфекционную больницу после обеда в кафе "Марусовка"

"Поели яйцо-пашот": четверо жителей Казани попали в инфекционную больницу после обеда в кафе "Марусовка"

Фото: zen-mn.ru

В Казани четыре человека попали в инфекционную больницу с отравлением после обеда в кафе "Марусовка", сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В сообщении говорится, что казанцы обедали в этом заведении 17 и 18 января. В яйцах-пашот, которые заказывали все эти люди, нашлась сальмонелла. Управление Роспотребнадзора по Татарстану пожаловало с проверкой в общепит и выявило нарушение санитарных норм.

Заведение в соцсетях объявило, что не работает по техническим причинам, якобы из-за отсутствия воды. По официальным данным, причина простоя - санитарный день.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Новости мира

день назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

специалисты тараканам специалист

Новости Казани

день назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Редакция помогает

2 дня назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Профи - репетитор по рисованию карандашом для подготовки к школе

Новости России

5 часов назад

"Они там с голоду мрут": российским военным приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артемовске

Новости России

день назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости России

день назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

Новости России

10 часов назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Новости Казани
час назад

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

13 минут назад

Женщину и ее сына-четвероклассника жестоко убили и сожгли в бане

Новости России

23 минуты назад

Когда свои ручонки коротки: Украина решила нанести удары по российским городам с помощью НАТО

Новости Казани

53 минуты назад

"Привычка убегать": в Татарстане нашли девочку-подростка, которая ушла из дома более трех месяцев назад

Новости России

2 часа назад

В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"
"Поели яйцо-пашот": четверо жителей Казани попали в инфекционную больницу после обеда в кафе "Марусовка"

Новости Казани

2 часа назад

Президент Татарстана Минниханов направил официальные письма послам Швеции и Нидерландов, протестуя против осквернения Корана

Новости мира

5 часов назад

Постпред РФ при ООН Полянский нашел мистическую причину, по которой над Киевом кружат стаи черных воронов

Новости Казани

5 часов назад

Инфекционист из Татарстана назвала категорию пациентов, для которых грипп может быть смертельно опасен: "Таких очень много"
Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин