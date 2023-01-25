"Поели яйцо-пашот": четверо жителей Казани попали в инфекционную больницу после обеда в кафе "Марусовка"

В Казани четыре человека попали в инфекционную больницу с отравлением после обеда в кафе "Марусовка", сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В сообщении говорится, что казанцы обедали в этом заведении 17 и 18 января. В яйцах-пашот, которые заказывали все эти люди, нашлась сальмонелла. Управление Роспотребнадзора по Татарстану пожаловало с проверкой в общепит и выявило нарушение санитарных норм.

Заведение в соцсетях объявило, что не работает по техническим причинам, якобы из-за отсутствия воды. По официальным данным, причина простоя - санитарный день.