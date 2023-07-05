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"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

Полномочия двух депутатов Нижнекамского района Татарстана прекращены из-за утраты доверия
"Подвела невнимательность": депутаты Татарстана забыли указать миллионы рублей в сведениях о доходах

pixabay

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Управление главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики проинформировало о прекращении полномочий двух депутатов Нижнекамского района из-за утратой доверия, сообщает Татар-Информ. Отмечается, что оба депутаты были пойманы на сокрытии доходов и имущества.

Известно, что первых из экс-депутатов не внес сведения о доходах по основному месту работы на сумму в пять миллионов рублей, а также не посчитал пенсионные выплаты жены и забыл по банковский счет.

Второй депутаты вовсе не стал указывать в декларации 84% своих доходов - больше 26 миллионов рублей. Сюда вошли зарплата, пенсия, а также выручка от продаж имущества. Депутат также решил не сообщать о шестнадцати банковский счетах и двух земельных участках, площадь которых больше пяти тысяч квадратных метров.

В свое оправдание оба депутата говорили, что их подвела невнимательность, однако проверяющих им убедить не удалось. Теперь бывшие депутаты войдут в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия на пять лет.

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