"Подумали, что дезертиры с оружием": в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили военных на авто, которых командир "по-братски" отпустил на побывку

Сотрудники ГИБДД РТ остановили ВАЗ-2112 на трассе М-7. В салоне авто обнаружились четверо мобилизованных мужчин с пистолетом Макарова и патронами. Их приняли за дезертиров из зоны спецоперации, сообщает Mash Batash.

Позже оказалось, что трое мужчин — жители Башкирии, еще одмин - татарстанец. Они пояснили инспекторам, что оружие в военном билете записано, а потому носить его с собой они могут. Все четверо служат в ЛНР, но сейчас приехали навестить родных, на побывку их "по-братски отпустил командир".

В итоге сотрудники ГАИ разбираться с солдатами не стали и отправили их в военную комендатуру Казанского гарнизона, чтобы все подробности выясняли уже там.