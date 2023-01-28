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"Подумали, что дезертиры с оружием": в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили военных на авто, которых командир "по-братски" отпустил на побывку

"Подумали, что дезертиры с оружием": в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили военных на авто, которых командир "по-братски" отпустил на побывку

Фото: flud.perm.ru

Сотрудники ГИБДД РТ остановили ВАЗ-2112 на трассе М-7. В салоне авто обнаружились четверо мобилизованных мужчин с пистолетом Макарова и патронами. Их приняли за дезертиров из зоны спецоперации, сообщает Mash Batash.

Позже оказалось, что трое мужчин — жители Башкирии, еще одмин - татарстанец. Они пояснили инспекторам, что оружие в военном билете записано, а потому носить его с собой они могут. Все четверо служат в ЛНР, но сейчас приехали навестить родных, на побывку их "по-братски отпустил командир".

В итоге сотрудники ГАИ разбираться с солдатами не стали и отправили их в военную комендатуру Казанского гарнизона, чтобы все подробности выясняли уже там.

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