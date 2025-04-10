Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Подросток из Казани едва не погиб под поездом

Сейчас он готовится принять участие в съёмках д...

Екатерина Елисеева

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Следственный комитет сообщил историю подростка из Казани, который чудом выжил после столкновения с поездом. Происшествие произошло 7 апреля прошлого года на железнодорожной станции Аметьево.

Даниил, тогда ещё школьник, решил срезать путь к метро через железнодорожные пути. В этот момент он был в наушниках с функцией шумоподавления и не услышал приближение товарного состава. Как вспоминает юноша, он пришёл в себя уже на насыпи между рельсами, не чувствуя боли и не способный двигать руками и ногами.

К счастью, подросток остался жив. Сейчас он готовится принять участие в съёмках документального фильма, посвящённого предупреждению несчастных случаев на железной дороге. Проект направлен на повышение осведомлённости молодёжи о рисках, связанных с нарушением правил безопасности на путях.

Как отметили в СК России, ведомство регулярно проводит профилактические занятия в школах и колледжах, напоминая подросткам о необходимости быть внимательными и соблюдать меры предосторожности возле железнодорожной инфраструктуры, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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