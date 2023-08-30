Подрядчика определяет в сентябре: в Советском районе Казани планируют произвести ликвидацию свалки

В Советском районе Казани за 3 миллиона ликвидируют свалку

На сайте госзакупок появился тендер на осуществление ликвидации несанкционированных свалок.

В документе указано, что подрядчику будет необходимо выполнить работы по ликвидации несанкционированных свалок в соответствии с условиями контракта и описанием объекта.

Свалка, которую необходимо ликвидировать, расположена в Советском районе Казани. Сроки выполнения всех работ - с момента заключения контракта и по 15 декабря 2023 года.

Подрядчику, который будет определен 7 сентября, необходимо будет предоставить фотографии с места работ до их начала, во время проведения и по окончанию. Объем работ достигает 10 867 куб.м, а начальная стоимость закупки - 3 153 603,40 рубля. Заказчик - МКУ «Администрация Советского района ИКМО г.Казани»