Новости Казани
· Полина Модестова

Подрядчика определяет в сентябре: в Советском районе Казани планируют произвести ликвидацию свалки

В Советском районе Казани за 3 миллиона ликвидируют свалку
Подрядчика определяет в сентябре: в Советском районе Казани планируют произвести ликвидацию свалки

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

На сайте госзакупок появился тендер на осуществление ликвидации несанкционированных свалок.

В документе указано, что подрядчику будет необходимо выполнить работы по ликвидации несанкционированных свалок в соответствии с условиями контракта и описанием объекта.

Свалка, которую необходимо ликвидировать, расположена в Советском районе Казани. Сроки выполнения всех работ - с момента заключения контракта и по 15 декабря 2023 года.

Подрядчику, который будет определен 7 сентября, необходимо будет предоставить фотографии с места работ до их начала, во время проведения и по окончанию. Объем работ достигает 10 867 куб.м, а начальная стоимость закупки - 3 153 603,40 рубля. Заказчик - МКУ «Администрация Советского района ИКМО г.Казани»

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

деликатная обработка квартиры от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

монтаж плит перекрытия цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

15 часов назад

Взятку дали «яблоком»: суд арестовал бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане

Новости Казани

15 часов назад

Суперлуние и Голубая Луна одновременно: жители Казани смогут наблюдать удивительное явление

Новости Казани

16 часов назад

Всех ждет дополнительный выходной: в День города и республики жители Казани будут отдыхать

Новости Татарстана

4 часа назад

«Просил не заключать его под стражу»: в Татарстане арестовали бывшего начальника отдела прокуратуры

Новости Казани

день назад

Двух казанских прокуроров отстранили от работы, они не помогли ребенку с ДЦП
Новости Казани
23 часа назад

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Новости Казани

час назад

Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Татарстана

2 часа назад

«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?!»: депутат из Татарстана выступил против применения ядерного оружия в России

Новости Казани

2 часа назад

Ударил кулаком в лицо: мужчина, избивший женщину в автобусе Казани, отделалась штрафом
Подрядчика определяет в сентябре: в Советском районе Казани планируют произвести ликвидацию свалки
Новости Казани
23 минуты назад

Подрядчика определяет в сентябре: в Советском районе Казани планируют произвести ликвидацию свалки

Новости Казани

2 часа назад

Выразил благодарность каждому: Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем города и республики

Новости Татарстана

3 часа назад

Финансовые услуги предоставляют по нормам шариата: в Татарстане с сентября начнут внедрять исламский банкинг

Новости Казани

4 часа назад

Решили давно существующие проблемы: в Казани после реконструкции открыли мост на Фучика
Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?
Полезное
5 дней назад

Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?