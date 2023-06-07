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· Полина Модестова

"Подписал соглашение на три сезона": Дмитрий Яшкин перешел в "Ак Барс"

Самый ценный игрок минувшего сезона КХЛ Яшкин перешел в ХК Казани «Ак Барс»
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В телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги сообщили, что Чешский нападающий Дмитрий Яшкин перешел в казанский "Ак Барс".

По данным РИА Новости, 30-летний форвард подписал соглашение на три сезона. В мае он покинул петербургский СКА, в составе которого провел лишь один сезон. В минувшем сезоне Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Дмитрий Яшкин - чешский хоккеист русского происхождения, родился в Омске. Он является сыном бывшего защитника воскресенского "Химика" Алексея Яшкина. Всего на его счету 214 матчей в лиге, в которых он набрал 206 очков, а также 315 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он набрал 70 очков.

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