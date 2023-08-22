Подорожали на 20%: в Казани выросли в цене квартиры от Фонда поддержки дольщиков

Квартиры от фонда дольщиков РТ подорожали на 20% в Казани

В Казани на 20% подорожала стоимость квартир в домах обманутых дольщиков, сообщает «Бизнес Онлайн». Около 50 тыс. кв м недвижимости на продажу выставил Фонд поддержки дольщиков в апреле 2022 года.

Среди объектов как квартиры, так и коммерческие площади, а также парковочные места. По данным фонда, продано 554 квартиры в 7 многоквартирных домах. Сейчас в продаже находится еще 125 квартир.

Также фонд выставил на тендер определение рыночной стоимости еще 36,8 тыс. кв м в 5 ЖК, в том числе 12,8 тыс. кв м квартир. Среди них 82 квартиры в ЖК «МЧС», 33 квартиры в ЖК «Золотая середина», 17 квартир в ЖК «Молодежный» и 9 квартир по адресу: Достоевского, 57.

Начальная максимальная цена контракта — 7,1 млн рублей, следует из документов тендера.