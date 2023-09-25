Поднимут вопрос инклюзивного правительства: стало известно, что обсудят с талибами* в Казани

В МИД РФ рассказали об обсуждаемых с талибами* в Казани темах на заседании по Афганистану

Уже в эту пятницу, 29 сентября, состоится заседание московского формата по Афганистану, на котором будет присутствовать делегация движения «Талибан»**. Участники московского формата поднимут вопрос инклюзивного правительства талибов*, борьбы с наркопреступностью и терроризмом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. В результате мероприятия будет принято совместное заявление.

Заседание московского форума пройдет в Казанской ратуше. Начнется оно в девять часов утра, сообщает «БИЗНЕС Online».

Последний раз талибы* приезжали в Казань в июне, чтобы принять участие в международном форуме министров образования. В мае они приняли участие в международном экономическом форуме «Россия - исламский мир: KazanForum». Они получили официальное приглашение президента РТ Рустама Минниханова.

*члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»**

**запрещенная в РФ террористическая организация