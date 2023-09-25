Новости Казани
· Полина Модестова

Поднимут вопрос инклюзивного правительства: стало известно, что обсудят с талибами* в Казани

В МИД РФ рассказали об обсуждаемых с талибами* в Казани темах на заседании по Афганистану
Поднимут вопрос инклюзивного правительства: стало известно, что обсудят с талибами* в Казани

pixabay

Подписаться в Telegram

Уже в эту пятницу, 29 сентября, состоится заседание московского формата по Афганистану, на котором будет присутствовать делегация движения «Талибан»**. Участники московского формата поднимут вопрос инклюзивного правительства талибов*, борьбы с наркопреступностью и терроризмом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. В результате мероприятия будет принято совместное заявление.

Заседание московского форума пройдет в Казанской ратуше. Начнется оно в девять часов утра, сообщает «БИЗНЕС Online».

Последний раз талибы* приезжали в Казань в июне, чтобы принять участие в международном форуме министров образования. В мае они приняли участие в международном экономическом форуме «Россия - исламский мир: KazanForum». Они получили официальное приглашение президента РТ Рустама Минниханова.

*члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»**

**запрещенная в РФ террористическая организация

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Спортивные новости Казани

3 часа назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

борьба с тараканами фирма

Новости Татарстана

19 часов назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

монтаж кабель канала цена в Самаре

Новости Татарстана

4 часа назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Татарстана

2 часа назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии

Новости Казани

день назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Лонгриды

2 часа назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь
Лонгриды
2 дня назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Татарстана

час назад

Вновь подешевел «борщевой набор»: стало известно, как изменилась цена на овощи в РТ

Важное в РТ

час назад

В Национальной библиотеке РТ состоится премьера документального фильма о ветеранах спорта РТ

Новости Татарстана

час назад

Вспыхнули оба автомобиля: в Татарстане на М7 жуткая авария с «Газелью» и фурой

Новости Татарстана

час назад

Возможность лучше узнать родные края: участники СВО отправились в круиз по Волги со своими семьями
Произошло больше 100 ДТП: в Казани за сутки зафиксированы десятки аварий, в которых пострадали люди
Новости Казани
53 минуты назад

Произошло больше 100 ДТП: в Казани за сутки зафиксированы десятки аварий, в которых пострадали люди

Новости Татарстана

час назад

Задача - вернуть титул культурной столицы Поволжья: у управлений культуры и спорта Нижнекамска новые руководители

Новости Татарстана

час назад

Было выявлено 200 тысяч неточностей: в 2024 году Росреестр РТ исправит 32 тысячи ошибок в ЕГРН

Новости Татарстана

2 часа назад

Может вступить в силу уже с 1 января: в РТ подорожает социальный проездной
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году