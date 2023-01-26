Новости Казани
· Служба новостей

"Подлянка от погоды": жителей Татарстана предупредили о коварной непогоде, которая придет в республику уже сегодня

"Подлянка от погоды": жителей Татарстана предупредили о коварной непогоде, которая придет в республику уже сегодня

Фото: rv-ryazan.ru

Неприятный сюрприз преподнесет погода жителям Татарстана уже сегодня вечером. По данным Гидрометцентра РТ, ухудшение погодной ситуации в регионе ожидается в период с 18 часов 26 января и до 18 часов 27 января. В течение суток ожидаются: сильный ветер порывами до 16 метров в секунду, слабая метель, а также вечером и ночью сильный гололед.

В пятницу 27 января и в субботу 28 января в Татарстане установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, местами — до -20°С. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

8 часов назад

В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

Новости России

день назад

"Они там с голоду мрут": российским военным приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артемовске

фирма по борьбе с плесенью

Новости России

12 часов назад

"Шеи сломаны, уши отрезаны, а написали, что сердечный приступ": на телах погибших в ЛНР российских бойцов нашли следы зверских пыток

Интересное

2 дня назад

УК наживаются на ленивых: как экономить на коммуналке до 5000 рублей в год

Профи - обучение рисованию детей 10 лет

Новости Казани

день назад

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

день назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Новости России

14 часов назад

Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Новости России

8 часов назад

Капитан первого ранга рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Киев
Новости Казани
5 часов назад

Стало известно, когда мобилизованных из Татарстана отпустят домой из зоны СВО в отпуск

Стало известно, когда мобилизованных из Татарстана отпустят домой из зоны СВО в отпуск

Общество

28 минут назад

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Новости России

2 часа назад

"Он - никто, кто принимает решения в России?": президент Украины Зеленский оскорбительно высказался о Путине и возможных переговорах с ним

Новости Казани

2 часа назад

Мэра Казани Ильсура Метшина наградили за поддержку бойцов СВО и членов их семей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани врачи сообщили о состоянии троих детей, которых с мамой сбили на переходе на Ломжинской
"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами

Новости Казани

4 часа назад

Рустам Минниханов перестанет быть Президентом Татарстана и станет раисом в ближайшее время, не дожидаясь истечения срока полномочий

Новости России

5 часов назад

Главная новость с фронта: российские военные вошли в Угледар и закрепились за его окраинах, идут тяжелые городские бои

Новости Казани

6 часов назад

В Казани водитель такси устроил ДТП: пострадали четыре человека