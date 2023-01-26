"Подлянка от погоды": жителей Татарстана предупредили о коварной непогоде, которая придет в республику уже сегодня

Неприятный сюрприз преподнесет погода жителям Татарстана уже сегодня вечером. По данным Гидрометцентра РТ, ухудшение погодной ситуации в регионе ожидается в период с 18 часов 26 января и до 18 часов 27 января. В течение суток ожидаются: сильный ветер порывами до 16 метров в секунду, слабая метель, а также вечером и ночью сильный гололед.

В пятницу 27 января и в субботу 28 января в Татарстане установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, местами — до -20°С. Днем прогнозируется от -5 до -10°С.