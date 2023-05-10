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"Поддали жару": в Казани дотла сгорела частная баня

В Казани дотла сгорела частная баня
"Поддали жару": в Казани дотла сгорела частная баня

Фото: открытые источники

В Казани в поселке Северный на Мариупольской минувшей ночью дотла сгорела частная баня, хозяев дома не было, а возгорание заметил сосед, пишет "Татарстан-24".

Мужчина попытался потушить баню своими силами, но не смог. В бане начали греметь взрывы - взлетали на воздух газовые баллоны, и соседу не осталось другого выбора, как вызвать экстренные службы.

Спасти баню не удалось, строение сгорело дотла. Причины пожара выяснят в МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет.

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