В Казани дотла сгорела частная баня

В Казани в поселке Северный на Мариупольской минувшей ночью дотла сгорела частная баня, хозяев дома не было, а возгорание заметил сосед, пишет "Татарстан-24".

Мужчина попытался потушить баню своими силами, но не смог. В бане начали греметь взрывы - взлетали на воздух газовые баллоны, и соседу не осталось другого выбора, как вызвать экстренные службы.

Спасти баню не удалось, строение сгорело дотла. Причины пожара выяснят в МЧС. Пострадавших в результате ЧП нет.

