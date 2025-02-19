Под окнами высотки в Казани нашли 14-летнюю девочку в крови

В минувшую субботу на улице Карбышева произошла трагедия — под окнами многоэтажного дома обнаружили 14-летнюю девочку. Школьница упала с четвёртого этажа, но чудом осталась жива. Её экстренно госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.

Как сообщает источник издания, у подростка была найдена переписка с бывшим парнем. В сообщениях она писала, что если он хочет увидеть её тело, то должен прийти к дому, где они были накануне. Также девочка передавала всем привет и просила её простить. Известно, что ранее она высказывала мысли о желании свести счёты с жизнью.

По имеющимся данным, школьница воспитывается в полной семье и учится в одной из гимназий Казани. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет KazanFirst.