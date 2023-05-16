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Под Казанью рубят лес для строительства нового ЖК - жители возмущены

Под Казанью рубят лес для строительства нового ЖК: жители возмущены
Под Казанью рубят лес для строительства нового ЖК - жители возмущены

Фото: открытые источники

Люди, проживающие в поселке "КОМЗ-2" в Высокогорском районе РТ, просят о помощи. Рядом с ними началась активная вырубке леса под строительство нового ЖК из шести 8-этажных домов, пишет 116.RU.

"Тут прекрасный лес, грибы, живность. Вчера вечером фотографии появились со спиленными деревьями, пеньками, выкорчеванными корнями", — сообщил один из местных жителей.

Садоводы теперь в панике - боятся, что их участки будут скупать, чтобы строить парковки, школы и детсады.

Застройщиком жилого комплекса выступает NOVAstroy.

"Данных по срокам строительства еще нет. На данный момент ведутся изыскательные работы, строительство еще не начато. Выкупать садовые участки для нужд ЖК не планируем в любом случае", — заявила коммерческий директор компании-девелопера Антонина Дарчинова.

Однако местных эти заверения не успокаивают. Они уже начали составлять коллективные послания депутатам, Раису РТ, в другие инстанции.

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