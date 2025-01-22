Под Казанью открыли амбулаторию и кабинет педиатра
Минздрав Татарстана
В поселке Борисоглебское под Казанью открыли новую врачебную амбулаторию с кабинетом педиатра. Одноэтажное здание, оснащенное современным медицинским оборудованием, сможет принимать до 100 пациентов в день.
Символический ключ врачам передали министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.
Для взрослых в амбулатории открыт терапевтический участок, а также предусмотрены приемы узких специалистов по графику. Для детей организован педиатрический участок, процедурный кабинет и кабинет для проведения вакцинации. Выездные приемы специалистов также будут проходить по расписанию и предварительной записи.
В поселке проживает 3 750 человек, включая 750 детей. Население продолжает расти благодаря активному строительству новых домов.
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