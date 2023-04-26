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Под Казанью будут построены три новые поликлиники за 500 миллионов рублей

Под Казанью до конца года появятся три новые поликлиники за 500 миллионов рублей
Под Казанью будут построены три новые поликлиники за 500 миллионов рублей

Фото: открытые источники

До конца текущего года в Татарстане появятся три новые поликлиники. На их строительство из бюджета республики принято решение выделить более 500 млн.рублей. Работы должны завершиться к декабрю. На сайте государственных закупок появился соответствующий тендер.

Уточняется, что первая появится в ЖК "Салават Купере" - там разместят филиал горбольницы № 12. Вторая поликлиника будет построена в Дербышках - там разместят филиал детской поликлиники № 6. В Осиново построят третью поликлинику, которая станет многопрофильным учреждением от Зеленодольской ЦРБ.

Самая большая часть из 500 миллионов выделяется на поликлинику в Осиново - 216 миллионов рублей. На учреждение в "Салават Купере" выделили 190 миллионов, а на поликлинику в Дербышках - 95 миллионов рублей.

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