Под Казанью до конца года появятся три новые поликлиники за 500 миллионов рублей

До конца текущего года в Татарстане появятся три новые поликлиники. На их строительство из бюджета республики принято решение выделить более 500 млн.рублей. Работы должны завершиться к декабрю. На сайте государственных закупок появился соответствующий тендер.

Уточняется, что первая появится в ЖК "Салават Купере" - там разместят филиал горбольницы № 12. Вторая поликлиника будет построена в Дербышках - там разместят филиал детской поликлиники № 6. В Осиново построят третью поликлинику, которая станет многопрофильным учреждением от Зеленодольской ЦРБ.

Самая большая часть из 500 миллионов выделяется на поликлинику в Осиново - 216 миллионов рублей. На учреждение в "Салават Купере" выделили 190 миллионов, а на поликлинику в Дербышках - 95 миллионов рублей.

