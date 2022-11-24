"Почувствовала, как ноги варятся в кипятке": пассажирке автобуса в Казани обожгло ноги антифризом

Пассажирке автобуса № 43 в Казани обожгло ноги антифризом. По данным Mash Iptash, все случилось утром недалеко от остановки "Проектная". Женщина сидела в центре салона и почувствовала, что ее ноги буквально варятся в кипятке.

"Из прорванной трубы на неё хлестала химическая жижа, которая вскоре растеклась по всему полу. Люди сразу покинули автобус, кондуктор приложила снег к местам ожога до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Медики доставили пострадавшую в РКБ. Обслуживающая компания маршрута ООО Байлык №3 настаивает — техосмотр проводили недавно, но всё же начали проверку.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за ледяного дождя на ходу загорелся трамвай.