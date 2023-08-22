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· Михаил Ляпунов

Почти сутки без воды и света: в казанском ЖК отключили ресурсы

В казанском ЖК Art City дали свет и воду
Почти сутки без воды и света: в казанском ЖК отключили ресурсы

sial-group.ru

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В казанском ЖК Art Сity почти сутки не было воды и электричества, сообщили в редакцию PROKAZAN местный житель.

Вода и электричество пропали накануне, в районе 13 часов. Планировалось, что подача ресурсов будет возобновлена сначала к 17 часам, потом устранить аварию обещали в течение суток.

По словам местного жителя, управляющая компания ЖК отправляла жителей в «Татэнерго», в ресурсоснабжающей организации напротив пересылали в УК.

Свет и вода появилась в жилом комплексе только к 10 часам утра 22 августа.

Ранее сообщалось, что на жительниц ЖК нападал извращенец, также в жилом комплексе сотрудница охранной компании выгоняла детей, не проживающих в ЖК, с площадки.

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