В казанском ЖК Art City дали свет и воду

В казанском ЖК Art Сity почти сутки не было воды и электричества, сообщили в редакцию PROKAZAN местный житель.

Вода и электричество пропали накануне, в районе 13 часов. Планировалось, что подача ресурсов будет возобновлена сначала к 17 часам, потом устранить аварию обещали в течение суток.

По словам местного жителя, управляющая компания ЖК отправляла жителей в «Татэнерго», в ресурсоснабжающей организации напротив пересылали в УК.

Свет и вода появилась в жилом комплексе только к 10 часам утра 22 августа.

Ранее сообщалось, что на жительниц ЖК нападал извращенец, также в жилом комплексе сотрудница охранной компании выгоняла детей, не проживающих в ЖК, с площадки.