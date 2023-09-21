Почти сразу после открытия: «Рубин» прокомментировал взлом фан-шопа в Казани
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Футбольный клуб Казани «Рубин» прокомментировал взлом нового фан-шопа, который произошел почти сразу после его открытия. Напомним, что объект расположена на проспекте Ямашева.
Произошел взлом в ночь с воскресенья на понедельник, с 17 на 18 сентября. Неизвестный мужчина проник в помещение и украл мерч на общую сумму около 65 тысяч рублей.
Со слов сотрудников «Рубина», атрибутика команды, по всей видимости, «взбудоражила кого-то». На данный момент не удалось установить, кто именно совершил преступление. На работы магазина инцидент никак не повлиял.