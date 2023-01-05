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"Почти до - 40": в Татарстане из-за надвигающихся аномальных морозов объявили штормовое предупреждение на ближайшие шесть суток

"Почти до - 40": в Татарстане из-за надвигающихся аномальных морозов объявили штормовое предупреждение на ближайшие шесть суток

Фото: YouTube

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в период с 6 по 11 января из-за ожидаемой аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, 6 января минимальная температура воздуха ночью и утром в западных районах составит от -19 до -24 градусов, максимальные значения днем составят от -17 до -22 градусов.

С 7 по 10 января в республике ночью и утром температура понизится до -25… -32 градусов, при прояснениях до -37 градусов, днем ожидается от -23 до -28 градусов. 11 января температура воздуха ночью и утром составит от -23 до -28 градусов, при прояснениях до -32 градусов, а днем от -14 до -19 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В МЧС напоминают: во избежание переохлаждения и обморожения не выходите на улицу без необходимости, воздержитесь от дальних поездок. Одевайтесь многослойно, чтобы прослойки воздуха между одеждой удерживали тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки, а также теплые варежки, шапку и шарф.

При непогоде риск ДТП и неполадок в механизмах авто резко возрастает. В условиях плохой видимости на дороге лучше отказаться от лишних перестроений, обгонов и прочих опасных маневров. Избегайте внезапного торможения, снижайте скорость плавно.

Если у вас переохлаждение, нужно сразу же согреться: посидеть в теплом помещении пару часов и поесть. При обморожении следует сразу же обратиться к врачу.

Если при поверхностном или глубоком обморожении медпомощь недоступна, следует сразу же переодеть пострадавшего: снимите с него промокшую холодную одежду и заверните в теплые простыни и одеяла. Не трогайте пострадавшие участки тела.

После этого можно согреть обмороженные части тела в теплой воде температурой 40-42 градуса. Если обморожено лицо или уши – делайте теплые компрессы мягким полотенцем. Как только кожа порозовеет, нужно высушить и обернуть участок тела.

Необходимо больше пить, желательно теплые напитки, кроме алкоголя. Также можно принять обезболивающие средства.

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