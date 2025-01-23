Почему власти не оповещают жителей Казани об испытаниях на пороховом заводе

Ильсур Хисматуллин, первый заместитель главы Кировского и Московского районов Казани, прокомментировал предложение горожан по поводу предупреждения о тестовых испытаниях на пороховом заводе.

На заседании Казгордумы он отметил, что власти стараются публиковать в соцсетях полезную информацию, включая сведения об испытаниях. Чиновник добавил, что горожан информируют даже о предполагаемом количестве «выстрелов», а СМИ регулярно уточняют эти данные.

Одна из местных жительниц предложила использовать приложение МЧС для подобных уведомлений. Хисматуллин признался, что этот вариант вызывает определённые сомнения, и ему потребовалось время, чтобы обдумать ответ, избегая нарушения законодательства.

Позднее он уточнил, что пока отсутствует единый способ массового информирования, который соответствовал бы всем нормативным требованиям. Для экстренных случаев используются сирены, активация которых осуществляется по решению гражданской обороны. При этом, как подчеркнул Хисматуллин, сирены включаются только при реальной угрозе и не подходят для оповещения о всех событиях.

Также он упомянул, что рассматривается возможность создания специального приложения для информирования населения. Однако Хисматуллин отметил, что этот процесс усложнён из-за существующих правовых ограничений. По его словам, важно, чтобы новая система была удобной, безопасной и не могла быть использована во вред, пишет inkazan.ru.