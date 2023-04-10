Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев после нескольких месяцев дома снова подписал контракт и поехал в зону СВО

Татарстанский депутат, которого в СМИ часто называют "боевым депутатом", Эдуард Шарафиев подписал повторный контракт и отправился в зону СВО.

Второй контракт народный избранник подписал с отдельной десантно-штурмовой бригадой "Ветераны", в рядах которой он воевал и в течение первого контракта.

"По согласованию с командованием у меня есть возможность выезжать в командировку для посещения заседаний Государственного Совета РТ", — отметил Шарафиев в своем личном телеграм-канале

С весны прошлого года депутат Шарафиев занимался отправкой грузов на Донбасс, осенью принял решение лично отправиться на передовую, взяв в руки оружие. В феврале Эдуард вернулся в Казань.