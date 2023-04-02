В Татарстане провели телемост с бойцами Минобороны и их родственниками

В Татарстане прошел очередной телемост между родными и мобилизованными жителями республики. Организован он был военным комиссариатом республики.

Командир отряда поблагодарил волонтером из РТ и предпринимателей за помощь фронту. Заместитель военного комиссара республики Алексей Денькин заявил, что родственники собрались, чтобы поддержать боевой дух.

Также он дал напутствие бойцам быть сильными, а также заверил, что о близких беспокоиться не стоит — о них позаботятся и они обеспечены всем необходимым.

Ранее стало известно, что в Татарстане в весенний призыв планируют призвать более 3 тысяч человек.

