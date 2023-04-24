Стало известно, с каких площадок в Казани 9 мая лучше всего будет виден победный праздничный салют

Победный салют 9 мая в Казани можно будет во всей красе увидеть с четырех площадок: список
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Праздничный победный салют 9 мая в Казани лучше всего будет виден с четырех площадок, заявил на понедельничном совещании в мэрии глава Управления культуры столицы Татарстана Азат Абзалов.
Начало праздничного салюта в День Победы запланировано на 22:00. Лучше всего смотреть с акватории Казанки, в зоне между Ленинской и Кировской дамбами, у Центра семьи "Казан" и на Кремлевской набережной.
Отправляясь на салют, помните, что общественный транспорт 9 мая будет ходить по графику рабочего дня, а потому все желающие смогут и приехать, и уехать после мероприятий без проблем.