Казанский «Рубин» с «Велесом» сыграли вничью 1:1

Футбольный клуб из Казани «Рубин» сыграл вничью с «Велесом». Итог встречи — 1:1.

Казанская команда открыла счет на 20-й минуте. Отличился Егор Тесленко. Мяч был забит после розыгрыша углового.

Во второй половине второго тайма гости сравняли счет. На 69-й минуте забил Аюб Бацуев.

«Рубин» до конца матча отыграть забитый мяч не смог. Это уже третья подряд ничья «Рубина». До этого команда сыграла вничью с «Камазом» из Набережных Челнов и «Аланией» из Владикавказа. В двух играх не было забито ни одного мяча.