Победитель «Казанского марафона» сделал предложение своей девушке после финиша

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин стал героем Казанского марафона не только благодаря своей победе, но и по-настоящему трогательному поступку. После того как спортсмен пересёк финишную черту с новым рекордом трассы — 2 часа 9 минут 38 секунд, он сделал предложение руки и сердца своей девушке, спортивному блогеру Анастасии Тукмачёвой.

Как признался Неделин, кольцо он пронёс с собой всю дистанцию, а момент для признания выбрал заранее — если выиграет. Слова девушки были короткими, но однозначными: «Да».

Неделин обогнал троих сильнейших бегунов из Африки, подтвердив свои амбиции установить в будущем официальный рекорд России. По словам легкоатлета, марафон в Казани стал важным этапом на этом пути.

Напомним, традиционный Казанский марафон прошёл 3 и 4 мая. В этом году он стал 11-м по счёту с момента возрождения соревнований в 2014 году и остаётся крупнейшим региональным марафоном страны, собирающим тысячи участников из России и зарубежья.