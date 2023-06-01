"Появится возможность избраться": Ишкинеев может стать главой Нурлатского района

Дамир Ишкинеев может занять пост главы Нурлатского района Татарстана

Сегодня депутаты, в рамках внеочередной сессии Нурлатского района, рассмотрят отставку главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина. Одновременно с этим будет рассмотрена кандидатура нового руководителя района. Как сообщает tatar-inform.ru, высока вероятность, это этот пост займет 56-летний Дамир Ишкинеев, который занимает должность исполнительного директора малой нефтяной компании "МАКОЙЛ".

Кандидатура нового руководителя района на сессии будет представлена премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Сообщается, что кандидатура Дамира Ишкинеева по традиции будет предложена на должность в руководство исполнительного комитета района. После этого у него появится возможность избраться на должность главы.

На данный момент Ишкинеев входит в состав райсовета Нурлатского района, в связи с чем ему не нужно будет проходить "муниципальный фильтр".

На сессии Нурлатского района, проходящей сегодня, должен сложить свои полномочия Алмаз Ахметшин, который займет должность вице-губернатора Смоленской области. Решение уже было согласовано на заседании Смоленской областной Думы.