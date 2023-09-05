Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

В троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

В течение месяца будет установлена первая партия валидаторов для внедрения системы оплаты проезда без кондуктора в наземном электротранспорте Казани, рассказал главный инженер МУР «Метроэлектротрнас» Евгений Ефимов.

Всего будет 120 устройств. На данный момент они тестируются на троллейбусном маршруте №2. Отмечается, что у пассажиров, заходя в салон, будет возможность на каждой двери приложить карту транспортной системы и оплатить проезд.