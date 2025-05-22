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Появилось видео из казанской квартиры, где нашли ребенка-маугли

Как ранее сообщалось, девочку обнаружили в квар...

pixabay

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Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку после сообщений о шестилетней девочке, обнаруженной в условиях, далеких от нормальных для жизни ребёнка.

Ведомство собирается выяснить, насколько эффективно сработали органы системы профилактики, обязанные отслеживать такие случаи. По итогам проверки возможно принятие мер прокурорского реагирования.

Тем временем в интернете появилось видео, снятое внутри квартиры, где нашли ребёнка, уже получившего в СМИ прозвище «девочка-маугли».

Как ранее сообщалось, девочку обнаружили в квартире на улице Волкова. Соседи отмечали, что из этого жилища исходил резкий запах, и предполагали, что в нём живёт женщина с пожилой родственницей. При этом ребёнка никто из них никогда не видел.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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