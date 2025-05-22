Появились эскизы будущего Дворца спорта Алины Загитовой

В ближайшее время в Казани начнут строить спортивный объект, свяанный с именем фигуристки Алины Загитовой. По информации БИЗНЕС Online, завершить проект планируют в следующем году — об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Центр появится на улице Портовой, на месте бывшего стадиона «Водник», и займет площадь порядка 6 тысяч квадратных метров. Здание будет поделено на два блока: один отведут под ледовую арену, другой — под административные и вспомогательные помещения. Эскизы.

Почему проект затянулся?

Старт строительства откладывался по финансовым причинам. Ещё два года назад Рустам Минниханов и Алина Загитова договорились о создании отдельного тренировочного комплекса для её школы. Однако процесс неоднократно тормозился из-за необходимости найти баланс между амбициями известной спортсменки и бюджетными возможностями республики.