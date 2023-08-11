Появятся аншлаги: в Казани три пляжа признали непригодными для купания

Непригодными для купания в Казани признали три пляжа в августе 2023 года

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что в Казани три пляжа были признаны непригодными для купания. Отмечается, что они не соответствуют гигиеническим требованиями по санитарно-химическим показателям. В список непригодных попали «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».

Сообщается, что по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям также в Набережных Челнах, Бугульме и Мензелинске. Вирусы и паразиты в водоемах обнаружены не были.

Теперь на территории вышеуказанных пляжей должны появиться аншлаги с информацией о запрете купания.