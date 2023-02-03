В Казани очевидцы в социальных сетях рассказали интересную историю, которая случилась минувшей ночью во дворе жилого дома в комплексе "Сандугач". Молодые люди тут встретились, пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку.

По словам местных жителей, в драке участвовали около 10 человек. В драке одного из участников компания начала запинывать ногами — некоторое время он якобы лежал без движения.

Подробности уточняются.