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По-самурайски: в Казани мужчины вежливо пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку

По-самурайски: в Казани мужчины вежливо пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку

Фото: социальные сети

В Казани очевидцы в социальных сетях рассказали интересную историю, которая случилась минувшей ночью во дворе жилого дома в комплексе "Сандугач". Молодые люди тут встретились, пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку.

По словам местных жителей, в драке участвовали около 10 человек. В драке одного из участников компания начала запинывать ногами — некоторое время он якобы лежал без движения.
Подробности уточняются.

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