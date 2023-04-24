Синоптики пообещали Татарстану на этой неделе потепление до + 24 градусов

Синоптики республиканского Гидрометцентра пообещали Татарстану почти что летнее потепление на наступившей неделе. Столбики термометров поднимутся до + 24 градусов, и с каждым днем будет только теплее.

Сегодня, 24 апреля, в РТ будет солнечно и без освадков. Днем будет до +22 градусов, ночью - +1...+6 градусов.

Во вторник, 25 апреля, ожидается облачная погода, днем вероятен небольшой дождь, но ночи станут заметно теплее - до +9 градусов, а днем воздух прогреется до + 23 градусов.

Пик тепла ожидается в среду, 26 апреля. Днем термометры покажут до + 24 градусов.