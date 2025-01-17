По каким признакам можно определить, что с грудью что-то не так
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Врач-онколог и руководитель хирургического отделения Александр Михайлов акцентирует внимание жительниц Самарской области на том, как важно своевременно выявлять рак груди и заниматься его профилактикой. Это заболевание способно возникнуть у женщин любого возраста, однако с возрастом риск его развития значительно увеличивается. Поэтому до 40 лет специалист рекомендует ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а после 40 — делать маммографию каждые шесть месяцев.
По мнению врача, есть несколько факторов, которые могут повысить вероятность развития онкологии. Среди основных он выделяет:
- возраст, так как с годами риск возрастает;
- лишний вес, который оказывает негативное влияние на организм;
- вредные привычки, включая алкоголь;
- случаи рака груди у родственников;
- особенности репродуктивной системы, такие как раннее начало менструации и поздняя первая беременность; - генетические мутации в BRCA1 и BRCA2, которые увеличивают вероятность заболевания до 60–80%.
Александр Михайлов также отметил, что распространенные мифы о раке груди вводят многих в заблуждение.
Среди них:
- «Если в семье не было случаев рака, то мне это не грозит»;
- «Здоровый образ жизни полностью защищает от онкологии»;
- «Биопсия может стать причиной рака»;
- «Импланты молочных желез провоцируют онкологию»;
- «Если в семье был рак, это обязательно случится и со мной».
Симптомы, которые важно не пропустить
На начальных этапах рак груди может никак не проявляться, однако со временем появляются такие признаки, как:
- уплотнения или небольшие образования в груди. Большинство из них оказываются доброкачественными (например, кисты или фиброаденомы), но обследование необходимо;
- изменение формы или размера молочной железы;
- втянутость, покраснение или другие изменения кожи груди;
- изменения формы соска или ареолы;
- выделения из соска, которые не являются нормальными.
Профилактика и забота о здоровье
Чтобы снизить вероятность возникновения заболевания, врач советует придерживаться активного образа жизни, поддерживать здоровый вес и отказаться от вредных привычек. Регулярные обследования и внимательное отношение к своему телу помогут выявить проблему на ранних стадиях и избежать серьезных последствий, пишет «SAMARAONLINE24».
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