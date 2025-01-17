По каким признакам можно определить, что с грудью что-то не так

Врач-онколог и руководитель хирургического отделения Александр Михайлов акцентирует внимание жительниц Самарской области на том, как важно своевременно выявлять рак груди и заниматься его профилактикой. Это заболевание способно возникнуть у женщин любого возраста, однако с возрастом риск его развития значительно увеличивается. Поэтому до 40 лет специалист рекомендует ежегодно проходить УЗИ молочных желез, а после 40 — делать маммографию каждые шесть месяцев.

По мнению врача, есть несколько факторов, которые могут повысить вероятность развития онкологии. Среди основных он выделяет:

- возраст, так как с годами риск возрастает;

- лишний вес, который оказывает негативное влияние на организм;

- вредные привычки, включая алкоголь;

- случаи рака груди у родственников;

- особенности репродуктивной системы, такие как раннее начало менструации и поздняя первая беременность; - генетические мутации в BRCA1 и BRCA2, которые увеличивают вероятность заболевания до 60–80%.

Александр Михайлов также отметил, что распространенные мифы о раке груди вводят многих в заблуждение.

Среди них:

- «Если в семье не было случаев рака, то мне это не грозит»;

- «Здоровый образ жизни полностью защищает от онкологии»;

- «Биопсия может стать причиной рака»;



- «Рак груди бывает только у женщин»;- «Импланты молочных желез провоцируют онкологию»;- «Если в семье был рак, это обязательно случится и со мной».

Симптомы, которые важно не пропустить

На начальных этапах рак груди может никак не проявляться, однако со временем появляются такие признаки, как:

- уплотнения или небольшие образования в груди. Большинство из них оказываются доброкачественными (например, кисты или фиброаденомы), но обследование необходимо;

- изменение формы или размера молочной железы;

- втянутость, покраснение или другие изменения кожи груди;

- изменения формы соска или ареолы;

- выделения из соска, которые не являются нормальными.

Профилактика и забота о здоровье

Чтобы снизить вероятность возникновения заболевания, врач советует придерживаться активного образа жизни, поддерживать здоровый вес и отказаться от вредных привычек. Регулярные обследования и внимательное отношение к своему телу помогут выявить проблему на ранних стадиях и избежать серьезных последствий, пишет «SAMARAONLINE24».