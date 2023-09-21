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По инициативе ЦБТ проект запускать не станут: в Казани задумываются сделать оплату «лицом» в метро

В метро Казани задумываются о внедрении оплаты «лицом»
По инициативе ЦБТ проект запускать не станут: в Казани задумываются сделать оплату «лицом» в метро

Яна Лаушкина

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Директор по развитию бизнеса АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Евгений Ермоленко сообщил, что в перспективе будущего года могут приступить к внедрению оплаты по биометрии в метрополитене республики. Сейчас метро, среди всех городов республики, действует только в Казани.

С его слов, если регион проявит интерес в данном вопросе, как это было в Москве, то технология будет внедрена. Если же решение не примут, то исключительно по инициативе ЦБТ проект запускать не станут.

Ермоленко пояснил, что сейчас идет этап взаимодействия с регионами на предмет участия в проекте. Если коллеги из республики активно отреагируют на данную инициативу и включатся в проект, то биометрия в метрополитене появится. С его слов, уже созданы всего условия для ее появления, передает rt.rbc.ru.

На данный момент реальных продуктивных кейсов использования биометрии на транспорте нет, но совместно с минцифры и минтранса России прорабатывается вопрос использования технологии.

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