Новости Казани
· Служба новостей

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

В Татарстане молодым семьям могут дать безвозмездную госсубсидию на покупку жилья уже до 30 апреля 2023 года
По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

Фото: открытые источники

До 30 апреля 2023 года молодые семьи в Татарстане могут получить безвозмездную госсубсидию на приобретение жилья. Ее дают в размере 30-35% от стоимости жилья на первичном либо вторичном рынке недвижимости. Также можно получить такую же субсидию на возведение дома, погашение ипотеки, а также для того, чтобы стать участником долевого жилищного строительства. Об этом проинформировала пресс-служба Минмолодежи РТ.

В первую очередь субсидия будет положена многодетным молодым семьям, воспитывающим троих и более детей. В этом году размер выплаты может составить около 730 тысяч рублей.

По госпрограмме в этом году на приобретение жилья смогут рассчитывать 81 семья из 38 городов и населенных пунктов РТ.
Общая сумма субсидирования составит более 130 миллионов рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Татарстане депутат покинул заседание Госсовета во время выступления на татарском языке

Новости Казани

23 часа назад

Как пользоваться привилегиями Сбера даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк

тараканы москвы

Новости России

8 часов назад

"Плохо, когда людям отрезают головы": глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о казни украинских военных

Редакция помогает

3 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

укладка мозаики в Краснодаре

Новости России

день назад

Обнародовано последнее пророчество погибшего военкора Владлена Татарского: "И тогда русские погибнут морально и физически"

Новости Казани

день назад

"Улетные цены": что и почем на самом деле предлагает казанцам жесткий дискаунтер "Чижик"

Новости Казани

день назад

В Татарстане Минтруд задумал ввести ограничения для членов семей военных, которые самовольно оставили зону СВО на Украине

Новости мира

день назад

Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержали план действий США на случай смерти Путина: что они придумали?

Новости России

12 часов назад

"Если бы просто из котят, это было бы полбеды": врач раскрыл настоящую опасность магазинных пельменей
Новости Казани
3 минуты назад

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

Новости России

час назад

Следующий за Пасхой понедельник в России может стать официальным выходным днем: решает Госдума

Интересное

час назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов

Новости Казани

2 часа назад

Владимир Путин включил доцента КФУ Михаила Варфоломеева в Совет по науке и образованию при Президенте РФ

Новости Казани

3 часа назад

Правительство РФ одобрило программу модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане: дадут 4,3 миллиарда рублей
"Руки прочь от лесопарка": в Казани жители создали петицию в защиту леса на Дубравной от вырубки
Новости Казани
час назад

"Руки прочь от лесопарка": в Казани жители создали петицию в защиту леса на Дубравной от вырубки

Новости Казани

3 часа назад

В новом хосписе Казани будет обустроен центр для реабилитации участников спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

Тянет спать и еще несколько ярких признаков: медики назвали симптомы, которые указывают на то, что приближается смерть

Новости мира

3 часа назад

"Иностранцы долго смеялись и хлопали в ладоши": американский флаг на соревнованиях свалился на землю под звуки гимна России
Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
4 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение