В Татарстане молодым семьям могут дать безвозмездную госсубсидию на покупку жилья уже до 30 апреля 2023 года

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023
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До 30 апреля 2023 года молодые семьи в Татарстане могут получить безвозмездную госсубсидию на приобретение жилья. Ее дают в размере 30-35% от стоимости жилья на первичном либо вторичном рынке недвижимости. Также можно получить такую же субсидию на возведение дома, погашение ипотеки, а также для того, чтобы стать участником долевого жилищного строительства. Об этом проинформировала пресс-служба Минмолодежи РТ.
В первую очередь субсидия будет положена многодетным молодым семьям, воспитывающим троих и более детей. В этом году размер выплаты может составить около 730 тысяч рублей.
По госпрограмме в этом году на приобретение жилья смогут рассчитывать 81 семья из 38 городов и населенных пунктов РТ.
Общая сумма субсидирования составит более 130 миллионов рублей.