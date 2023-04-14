В Татарстане молодым семьям могут дать безвозмездную госсубсидию на покупку жилья уже до 30 апреля 2023 года

До 30 апреля 2023 года молодые семьи в Татарстане могут получить безвозмездную госсубсидию на приобретение жилья. Ее дают в размере 30-35% от стоимости жилья на первичном либо вторичном рынке недвижимости. Также можно получить такую же субсидию на возведение дома, погашение ипотеки, а также для того, чтобы стать участником долевого жилищного строительства. Об этом проинформировала пресс-служба Минмолодежи РТ.

В первую очередь субсидия будет положена многодетным молодым семьям, воспитывающим троих и более детей. В этом году размер выплаты может составить около 730 тысяч рублей.

По госпрограмме в этом году на приобретение жилья смогут рассчитывать 81 семья из 38 городов и населенных пунктов РТ.

Общая сумма субсидирования составит более 130 миллионов рублей.

