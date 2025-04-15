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Пловчиха из Казани отправится на чемпионат мира по водным вида спорта

Софья тренируется в казанской спортивной школе ...

Фото: Федерация водных видов спорта России

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Юная пловчиха из Казани Софья Дьякова завоевала золотую медаль на проходящем в столице Татарстана чемпионате России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем она показала выдающийся результат — 8 минут 24,93 секунды, установив новый юношеский рекорд.

Турнир собрал сильнейших пловцов со всей страны. Победители и призёры чемпионата получат шанс представить Россию на мировом первенстве по водным видам спорта, которое пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Благодаря своему успеху Дьякова вошла в состав национальной сборной.

Софья тренируется в казанской спортивной школе «Дельта» под руководством наставника Светланы Чепик. Ранее она уже заявляла о себе на международной арене, установив юношеский рекорд мира на дистанции 400 метров вольным стилем во время соревнований в Будапеште.

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