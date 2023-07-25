В Вахитовском районе Казани начнет работать новая блочно-модульная котельная

В отопительный сехон 2023/24 в Вахитовском районе Казани начнет работать новая блочно-модульная котельная. Она будет обеспечивать теплом четыре жилых дома и детских сад вместо изношенного комплекса «ВКНИИВОЛТ». На данный момент котельная монтируется на улице Курской.

Главный инженер «Казэнерго» Юрий Никоноров рассказал, что котельная, которая сейчас монтируется на Курской, будет разделена на отдельные трехметровые составляющие и привезена на площадку в районе дома №39 на Толстого, где будет собрана цельная установка.

На данном этапе площадка подготавливается к предстоящей установке и решается вопрос по ее освобождению от действующих коммуникаций, в том числе - электрических кабелей. После рабочие начнут заливать фундамент.