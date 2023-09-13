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· Полина Модестова

Площадка доказала свою состоятельность: Россия и Китай заключили 21 соглашения на форуме «Ростки»

Россия и Китай заключили 21 соглашение на международном форуме «Ростки» в Казани
Площадка доказала свою состоятельность: Россия и Китай заключили 21 соглашения на форуме «Ростки»

pixabay

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В рамках международного форума «РОСТКИ» между Россией и Китаем было подписано 21 соглашение, о чем на пресс-конференции по результатам мероприятия сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

С ее слов, есть договоренности между предпринимателями, которые они не хотят выносить в публичное поле в связи с нынешней ситуацией. Однако, площадка доказала свою состоятельность уже с первого года. Она отметила, что подписанные договоренности были достигнуты в разных сферах - между образовательным учреждениями, между предпринимателями по реализации совершенно конкретных проектов.

Помимо того, с ее слов, компании из Шэньчжэня заинтересованы в производстве полупроводников в РТ, а две компании из Шаньдуня - в промышленном оборудовании.

Помимо того, с ее слов, есть и предварительные договоренности по поставкам из Китая шаровых мельниц автоклавов для использования на автоматических линиях по производству газобетона для предприятия в Челнах.

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