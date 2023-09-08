Новости Казани
· Полина Модестова

Площадь территории - 23,6 га: в Казани планируют блокированную застройку вдоль Ноксы

В Советском районе Казани появится блокированная застройка вдоль Ноксы
Площадь территории - 23,6 га: в Казани планируют блокированную застройку вдоль Ноксы

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В Казани, вдоль Ноксы, власти планируют блокированную застройку. Однотипные двухэтажные здания будут рассчитаны на 807 человек. Появятся они на юго-востоке от Вишневки. Застройка, заявляется, не окажется значимого влияния на транспортную сеть данного района.

В сборнике документов было опубликовано постановление исполкома, которое утверждает вышеописанный проект. В документации говорится, что будет произведено освоение земельный участков, предусмотренных генпланом столицы Татарстана для строительства жилья.

Речь в данном случае идет о территории, площадь которой - 23,6 га. Она расположена в Советском районе города. В планах - блокированная застройка, что предполагает малоэтажные однотипные дома, которые будут располагаться в ряд и блокировать друг друга боковыми стенами. Всего на указанной территории планируют разместить 367 блокированных и индивидуальных домов.

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