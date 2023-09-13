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· Полина Модестова

Планируют подключать светофорные объекты: в Казани в 2023 году установили больше тысячи дорожных знаков

Более тысячи дорожных знаков установили в Казани с начала 2023 года
Планируют подключать светофорные объекты: в Казани в 2023 году установили больше тысячи дорожных знаков

Камиль Абдуллин

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В Казани с начала 2023 году сотрудники МКУ «АСУДД» установили 1 274 дорожных знака. Помимо того, еще 266 ими были восстановлены, а 244 - заменены.

Поставлено также 1 825 указателей, еще 275 демонтировано. Рабочие также покрасили 96 шкафов управления, сообщают специалисты Комитета по транспорту города.

Напомним, что в Казани к октябрю планируют подключить к АСУДД еще четыре светофорных объекта на выезде из города по Мамадышском тракту, на который поступают многочисленные жалобы местных жителей из-за частых заторов.

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