Планируют подключать светофорные объекты: в Казани в 2023 году установили больше тысячи дорожных знаков

Более тысячи дорожных знаков установили в Казани с начала 2023 года

В Казани с начала 2023 году сотрудники МКУ «АСУДД» установили 1 274 дорожных знака. Помимо того, еще 266 ими были восстановлены, а 244 - заменены.

Поставлено также 1 825 указателей, еще 275 демонтировано. Рабочие также покрасили 96 шкафов управления, сообщают специалисты Комитета по транспорту города.

Напомним, что в Казани к октябрю планируют подключить к АСУДД еще четыре светофорных объекта на выезде из города по Мамадышском тракту, на который поступают многочисленные жалобы местных жителей из-за частых заторов.