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· Артем Акчурин

«Пирамиду» весной закроют на ремонт

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После реконструкции, культурно-развлекательный комплекс "Пирамида" в городе Казань, возможно, претерпит превращение в коворкинг. Этой новостью поделилась Мария Азарова, директор казанской студии дизайна интерьера "АЗ".

На данный момент специалисты занимаются разработкой интерьера, планируя превратить серый зал с колоннами и гардеробом в пространство, сходное с коворкингом. Кресла-тюльпаны и диваны будут дополнять интерьер.

Азарова отмечает, что комплекс в последнее время потерял свою прежнюю славу, поэтому планируется превратить его в место встреч. При этом концертный зал останется без кардинальных изменений.

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