Пинал пока соперник не перестал дышать: в Татарстане племянник до смерти избил собственного дядю

В Татарстане задержали подозреваемого в избиении мужчины до смерти

В Набережных Челнах в одном из домов 32 комплекса обнаружили тело 52-летнего мужчины. На теле было много следов побоев. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний племянник потерпевшего, который дал признательные показания.

По версии следствия, мужчины вместе с гостями распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший стал оскорблять племянника и его родственников, после чего последний избил его. Когда гости ушли, мужчины снова поругались, после чего подозреваемый стал пинать родственника ногами, в область жизненно важных органов. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.