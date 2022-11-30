"Пиццу заказывали?": в Казани доставщики готовой еды помогли поймать должника-алиментщика

На нестандартные методы решились судебные приставы в Ново-Савиновском района Казани. Поиски злостного алиментщика зашли в тупик, а найти 30-летнего мужчина было очень важно: он долгое время не платит алименты своим детям.

Пристав узнал, что должник пользуется сервисом "Яндекс. Еда". Он обратился к запросом к службе доставки и получил согласие на сотрудничество. Сервис предоставил все адреса, на которые должник заказывал доставку еды.

По одному из них и нашли горе-отца.

Должника доставили в отделение службы судебных приставов и привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде ареста сроком на 10 суток.

Кроме того, после привлечения к ответственности должник официально трудоустроился, о чем представил соответствующую справку судебному приставу. Постановление об удержании части дохода было направлено по месту работы гражданина, сообщили в УФССП РТ.